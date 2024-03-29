الأطفال يزينون مسجد السيدة زينب خلال صلاة التراويح (صور)

أقبل مئات الأطفال مع ذويهم وأسرهم في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان الكريم، لأداء صلاتي العشاء والتراويح بمسجد السيدة زينب، التي أحيا شعائرها عمالقة تلاوة القرآن الكريم، بأجواء إيمانية أبكت جموع المصلين، وملأها البهجة والحيوية في ظل حضور الأطفال المكثف.

ولم تخلو أروقة مسجد السيدة زينب وساحاته من مئات الأطفال الذين أتوا إلى المسجد للاستمتاع بالأجواء الإيمانية التي يسودها الخشوع والتضرع إلى الله، حرصًا من آبائهم على تحبيبهم في الله وعبادته منذ الصغر، كما قاموا بممارسة العديد من الأنشطة بالمسجد بمنتصف صلاة التراويح كتلاوة القرآن الكريم بصوت موحد، والاستماع إلى محاضر دينية ألقاها إمام المسجد، بالإضافة إلى اكتساب جرعة روحانية مكثفة من هذه الأجواء الإيمانية المحيطة بهم.

وتبادل الأطفال الحلوى فيما بينهم التى تلقوها من أهل الصدقات الحريصين على ممارسة هذا التقليد طوال شهر رمضان الفضيل، أيام الخير والصداقات على اعتبار أنه مناسبة جيدة للتودد وزيادة المحبة والإخاء بين الكبار والصغار.

وخلال صلاة التراويح وجد الأطفال المسجد فرصة للممارسة بعض الأنشطة الترفيهية، إذ يحرص كل طفل على أن يلعب مع زميله كالجري والقفز بين ثنايا صفوف المصلين، بينما غلب آخرون النعاس خلال الاستماع لصوت القارئ العذب، ما أضفى على هذه الأمسية الرمضانية نكـهة خـاصة وممـيزة، وفي حــين يعدها البعــض ممارسات مخلة تلهي المصلين عن الخشوع في صلاتهم ، وجدها آخـرون سبيلًا للتأخي والتقارب بين الأطفال.

صلاة التراويح من مسجد السيدة زينب

وسيطر الخشوع على المصلين خلال أداء صلاة التراويح في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، أو الإخلال بالنظام داخل المسجد.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة الكبيرة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه بالصلاة والدعاء والاستغفار.

مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب