مئات المصلين يحتشدون حول المبتهلين بمسجد عمرو بن العاص(صور)

أقبل عدد كبير من المصلين على مسجد عمرو بن العاص، اليوم ثامن أيام شهر رمضان المبارك، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، والاستماع إلى نخبة من حفظة كتاب الله، المجيدين لتلاوة القرآن الكريم.

ونظم القائمون على المسجد جلسة خاصة بالتواشيح والابتهالات، بعد صلاة العشاء، ألقاها نخبة من المبتهلين من رجال الأوقاف، وتجمع على صوتهم العذب المئات من المصلين المنتظرين لصلاة التراويح.

وتفاعل معهم المصلين بترديد كلمات الأناشيد الدينية كـ"قمر سيدنا النبي" وعيونهم تذرف بالدموع في أجواء إيمانية تقشعر لها الأبدان والوجدان.

وحرص جموع المستمعين على أخذ الصور التذكارية مع المبتهلين، تخليدًا لهذه اللحظات الإيمانية العطرة، ولأصواتهم العذبة التي صافحت آذانهم وقلوبهم، ولمست فيهم التضرع والخشوع إلى الله.

وقبيل صلاة التراويح حرص الشباب من المصلين على تقديم التمر والحلويات للمصلين، تزكيًة عن أنفسهم وتقربًا إلى الله، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

خشوع المصلين أثناء أداء صلاة التراويح

وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، دون إخلال بالنظام أو إضرار لأحد، لحماية منشآت المسجد من أعمال التخريب، وتأمين المصلين الذين حرصوا على أداء صلاتي العشاء والتراويح في ثامن أيام شهر رمضان المبارك.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه.

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص