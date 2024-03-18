الإثنين 18 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

رغم برودة الطقس.. آلاف المصلين يصطفون داخل مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة التراويح (فيديو)

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص

شهد مسجد عمرو بن العاص زحاما شديدا من قبل المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في ثامن أيام شهر رمضان الكريم، وسط أجواء إيمانية تملؤها البهجة والسرور والسعادة، وكانت فئة الشباب هي الأكثر حضورًا أثناء الصلاة.

 

بث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من مسجد الحسين

كيفية اداء صلاة التراويح وعدد ركعاتها

أمن المسجد ينظم المصلين 

وقام أمن المسجد بتنظيم المصلين منعًا لحدوث حالات تكدس أو اختناق بينهم كما قاموا بتوزيع الحلوى الملونة على الأطفال لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، وكان أمن المسجد مستعدون بالأقمشة والمساحات عند سقوط الأمطار، حيث شهد طقس اليوم أمطارا غزيرة وتقلبات في درجات الحرارة، لذلك كانوا مستعدين إذا شهد الجو تقلبات أخرى.

خشوع المصلين أثناء أداء صلاة التراويح 

وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، دون إخلال بالنظام أو إضرار لأحد من المصلين ، لحماية منشآت المسجد من أعمال التخريب، وتأمين المصلين الذين حرصوا على أداء صلاتي العشاء والتراويح في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية تملؤها الخشوع والبهجة والسرور والسعادة.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان 

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه بالدعاء والاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

شهر رمضان الكريم 

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مسجد عمرو بن العاص والتراويح شهر رمضان الصلاة المصلين البهجة أمن المسجد

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