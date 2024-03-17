الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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كيفية اداء صلاة التراويح وعدد ركعاتها

عدد ركعات صلاة التراويح
عدد ركعات صلاة التراويح

ورد سؤال لـ دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه، ما حكم الشرع الحنيف في صلاة التراويح؟ وما عدد ركعاتها في شهر رمضان المعظم؟ وهل تصح صلاتها بثماني ركعات كما هو شائع في المساجد الآن؟، في الوقت ذاته يسأل عدد كبير من المسلمين عن عدد ركعات صلاة التراويح وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

عدد ركعات صلاة التراويح 

وفي هذا الامر قالت دار الإفتاء المصرية الإفتاء إن صلاة التراويح سُنَّةٌ نبويَّةٌ في أصلها، وعُمَريَّةٌ في كيفيتها وعدد ركعاتها “الثلاث والعشرين بالوتر”، وهو ما عليه جماهير العلماء وعامَّة الفقهاء، والاقتصار فيها على ثماني ركَعَات والإيتار بعدها بثلاثٍ -كما عليه الغالب من عادة الناس- مجزئٌ وموافقٌ لأصل السُّنَّة من قيامه صلى الله عليه وآله وسلم؛ على ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء، ويثاب المصلي على ذلك ثواب كونها من التراويح حتى وإن نقص عن الثمانية؛ على ما ذهب إليه فقهاء الشافعية.

 

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كيفية أداء صلاة التراويح وعدد ركعاتها وموقف الأئمة بشأن التسليم بعدها

 

معنى كلمة التراويح

وأوضحت الإفتاء أن التروايح في اللغة: جمع الترويحة؛ يقول العلامة ابن منظور في لسان العرب (2/ 462، ط. دار صادر): [التَّرويحةُ في شهر رمضان: سمِّيت بذلك لاستراحة القوم بعد كلِّ أَربع ركعات؛ وفي الحديث: صلاة التراويح؛ لأَنهم كانوا يستريحون بين كلِّ تسليمتين. والتراويح: جمع تَروِيحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، تَفعِيلة منها، مثل تسليمة من السَّلام] اهـ.

وأما عدد ركعاتها: فقد اتفق جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة على أن صلاة التراويح عشرون ركعة مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهو معتمد المذاهب الفقهية الأربعة، وهناك قول نُقِل عن المالكية خلاف المشهور أنها ستٌّ وثلاثون ركعة، ونُقل في عمل بعض البلاد أنهم يقومون بإحدى وأربعين ركعة، يوترون منها بخمسٍ.

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