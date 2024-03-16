كيفية أداء صلاة التراويح وعدد ركعاتها وموقف الأئمة بشأن التسليم بعدها

كيفية أداء صلاة التراويح وعدد ركعاتها، من المواضيع التى يحرص المسلمون على معرفتها والبحث عنها عنها فى بداية شهر رمضان من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

خطوة بخطوة.. كيفية أداء صلاة التراويح وعدد ركعاتها

صلاة التراويح هل هى سنة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؟

عرف من خلال السيرة النبوية الشريفة وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى التراويح في شهر رمضان منفردا أو فى جماعة، واستمر الأمر على هذا الحال فى عهد الخليفة أبى بكر الصديق حتى جاء عصر عمر بن الخطاب فحرض على أداء المسلمون صلاة التراويح فى جماعة بوقت واحد لإمام واحد يصلى، وكان ذلك أول اجتماع للناس على قارئ واحد في صلاة التراويح إحياء لسنة رسول الله.

خطوات أداء صلاة التراويح

لأداء صلاة التراويح لابد من الانتهاء من اداء صلاة العشاء ثم عقد النية لأداء صلاة التراويح والنية محلها القلب ثم تكبيرة الإحرام وذلك أولًا ثم تكون الخطوات التالية :

الخطوة الأولى:

يبدأ ركعته الأولى بقراءة سورة الفاتحة مع واحدة من قصار السور أو ما تيسر من المصحف الشريف، وقد كان السلف الصالح يطيلون في قراءة القرآن في صلاة التراويح، واستحب أهل العلم أن يُختم القرآن في قيام الليل في رمضان، وكره البعض الزيادة على ذلك إلا إذا اتفق جماعة على ذلك

الخطوة الثانية:

يبدأ المصلي بالركوع حتى يطمئن في ركوعه قائلًا "سبحان ربي العظيم" ثلاثًا

الخطوة الثالثة:

يسجد المصلي قائلًا "سبحان ربي الأعلى" ثلاثًا ويجلس حتى يطمئن في الجلوس ويعود ويسجد قائلًا "سبحان ربي الأعلى" ثلاثًا

الخطوة الرابعة:

يعتدل المصلي بالوقوف قائلًا "الله أكبر" ويبدأ ركعته الثانية بنفس الخطوات

الخطوة الخامسة:

بعد الجلوس من السجود الثاني للركعة الثانية يقرأ المصلي التشهد ثم يسلم

تعرف على موقف الأئمة بشأن التسليم عقب التراويح

اختلاف الأئمة بشأن التسليم عقب التراويح

اختلف الأئمة في جواز صلاة التراويح دون التسليم بعد كل ركعتين كالتالى:

الحنفية

ذهب الحنفية إلى جواز صلاة التراويح كاملة بتسليم واحد

الشافعية

وذهب الشافعية إلى بطلان صلاة من صلى أربع ركعات بتسليم واحد إذا فعل ذلك متعمدًا

الحنابلة

كما ذهب الحنابلة إلى بطلان صلاة من لم يسلم بعد الركعة الثانية

المالكية

أما المالكية فيرون أنه يُندب للمصلي السلام بعد كل ركعتين ويُكره السلام بعد كل أربع ركعات، كما يُشرع للإمام الاستراحة بعد كل أربع ركعات ليعطي الفرصة للمصلين للاستراحة

ثم بعد الانتهاء يصلي المصلي ركعتى الشفع ويختم صلاته بركعة الوتر.