عدد ركعات صلاة التراويح رمضان 2024.. وحكمها في الشريعة الإسلامية

عدد ركعات صلاة التراويح رمضان 2024 محور تساؤل الكثيرين من المسلمين الراغبين في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك هذا العام 2024 - 1445 رغبة في طاعة الله سبحانه وتعالي حيث تعد التراويح من العبادات التي تميز الشهر الفضيل ويحرص على أداؤها في المساجد الملايين من المسلمين.

عدد ركعات صلاة التراويح رمضان 2024

يمكن معرفة عدد ركعات صلاة التراويح رمضان 2024 وفقا لدار الإفتاء المصرية من خلال نشرة الخدمات التي يحرص الدستور على تقديمها للقراء خاصة في شهر رمضان المبارك حيث من المتعارف عليه في جمهورية مصر العربية أنها 8 ركعات بخلاف الشفع والوتر وتؤدي ركعتين ركعتين في جماعة في المساجد أو بشكل منفرد في المنازل.

وتسمى تراويح جمع ترويحة وهى ما يرتاح به العبد ويعالج الروح وتعد من صلاة قيام الليل والتي أدها الرسول صل الله عليه وسلم في شهر رمضان في جماعة ولكنه خشي أن تفرض على أمته فأدها في منزله خلال الشهر الكريم وتم إعادتها مرة أخرى للمساجد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

حكم صلاة التراويح رمضان 2024

التراويح سنة مؤكدة عن الرسول صل الله عليه وسلم وفقا لحديث السيدة عائشة رضى الله عنها حين سئلت عن كيفية أدؤها حيث قالت أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشر ركعة.. يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ويصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن.. ثم يصلي ثلاثا.

وفي بعض البلاد الإسلامية تقليد في استراحة بين ركعات القيام تلقي موعظة وتذكرة على المصلين ليتفقهوا في أمور دينهم وتذكرة من باب ذكر فإن الذكرة تنفع المؤمنين وصلاة التراويح ترقي بروحنيات المؤمن وتغيظ الشيطان وحزبه.

وقت صلاة التراويح رمضان 2024

تؤدى التراويح عقب صلاة العشاء وبعض المساجد تقرأ جزءا كاملا من القرآن الكريم خلال الـ 8 ركعات ثم تصلي صلاة الشفع والوتر ومن السنة قراءة سورة الفاتحة والأعلى في الركعة الأولى من الشفع وقراءة الفاتحة والكافرون في الركعة الثانية من الشفع وقراءة الفاتحة والإخلاص في الوتر.

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