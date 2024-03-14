موعد أذان صلاة الفجر اليوم الرابع فى رمضان الخميس 14 مارس 2024

يهتم المسلمون بمتابعة موعد أذان وصلاة الفجر خاصة في شهر رمضان، حيث يبدأ صيام المسلمين من وقت أذان الفجر حتى أذان المغرب، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الرابع في رمضان الخميس 14 مارس 2024.

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في محافظة القاهرة: الساعة 4:40 ص.

مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية

أذان صلاة الفجر في الإسكندرية: الساعة 4:45 ص.

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

صلاة الفجر في الجيزة: الساعة 4:40 ص.

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان

صلاة الفجر في محافظة أسوان: الساعة 4:37 ص.

مواعيد الصلاة في بورسعيد

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء بورسعيـد 2024-03-13 3 رمضان 1445 4:35 ص 6:3 ص 12:0 م 3:24 م 5:58 م 7:16 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري صلاة الفجر شروق اذان الظهر اذان العصر اذان المغرب اذان العشاء الغردقـة 2024-03-13 3 رمضان 1445 4:32 ص 5:56 ص 11:54 ص 3:19 م 5:52 م 7:7 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ