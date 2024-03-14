الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الرابع فى رمضان الخميس 14 مارس 2024

صلاة الفجر
صلاة الفجر

يهتم المسلمون بمتابعة موعد أذان وصلاة الفجر خاصة في شهر رمضان، حيث يبدأ صيام المسلمين من وقت أذان الفجر حتى أذان المغرب، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الرابع في رمضان الخميس 14 مارس 2024. 

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة 

صلاة الفجر في محافظة القاهرة: الساعة 4:40 ص.

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مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية

أذان صلاة الفجر في الإسكندرية: الساعة 4:45 ص.

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

صلاة الفجر في الجيزة: الساعة 4:40 ص.

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان

صلاة الفجر في محافظة أسوان: الساعة 4:37 ص.

مواعيد الصلاة في بورسعيد

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
بورسعيـد2024-03-133 رمضان 14454:35 ص6:3 ص12:0 م3:24 م5:58 م7:16 م
                 

مواعيد الصلاة في الغردقة

 

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريصلاة الفجرشروقاذان الظهراذان العصراذان المغرباذان العشاء
الغردقـة2024-03-133 رمضان 14454:32 ص5:56 ص11:54 ص3:19 م5:52 م7:7 م

 

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

 

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجري صلاة الفجرشروقاذان الظهراذان العصراذان المغرباذان العشاء
شرم الشيخ2024-03-133 رمضان 14454:30 ص5:54 ص11:52 ص3:17 م5:51 م7:6 م

 

 

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