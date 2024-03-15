موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة 15 مارس 2024

مواعيد الصلاة وخاصة موعد أذان صلاة الفجر وصلاة المغرب من أكثر الموضوعات بحثًا وأهمية في أيام شهر رمضان الكريم لضبط الوقت من أجل قيام الليل والتجهد وكذلك الاستعداد لموعد الإفطار.

ننشر في التقرير التالي موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخامس في رمضان الجمعة 15 مارس 2024 ومواعيد الصلاة في عدد من محافظات الجمهورية.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:38 ص.

موعد أذان الظهر: 12:04 م.

موعد أذان العصر: 3:29 م.

موعد أذان المغرب: 6:04 م.

موعد أذان العشاء: 7:21 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم بمحافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:42 ص.

موعد أذان الظهر: 12:09 ص.

موعد أذان العصر: 3:34 م.

موعد أذان المغرب: 6:09 م.

موعد أذان العشاء: 7:27 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:33 ص.

موعد أذان الظهر: 12:00 م.

موعد أذان العصر: 3:25 م.

موعد أذان المغرب: 5:59 م.

موعد أذان العشاء: 7:17 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة البحيرة

موعد أذان الفجر: 4:40 ص.

موعد أذان الظهر: 12:07 م.

موعد أذان العصر: 3:32 م.

موعد أذان المغرب: 6:06 م.

موعد أذان العشاء: 7:25 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:40 ص.

موعد أذان الظهر: 12:05 م.

موعد أذان العصر: 3:31 م.

موعد أذان المغرب: 6:05 م.

موعد أذان العشاء: 7:22 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:37 ص.

موعد أذان الظهر: 12:03 م.

موعد أذان العصر: 3:28 م.

موعد أذان المغرب: 6:02 م.

موعد أذان العشاء: 7:20 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:39 ص.

موعد أذان الظهر: 12:02 م.

موعد أذان العصر: 3:27 م.

موعد أذان المغرب: 6:02 م.

موعد أذان العشاء: 7:17 م.

موعد آذان صلاة الفجر اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:34 ص.

موعد أذان الظهر: 11:57 م.

موعد أذان العصر: 3:22 م.

موعد أذان المغرب: 5:58 م.

موعد أذان العشاء: 7:11 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 4:27 ص.

موعد أذان الظهر: 11:54 ص.

موعد أذان العصر: 3:19 م.

موعد أذان المغرب: 5:53 م.

موعد أذان العشاء: 7:11 م.

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