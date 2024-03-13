الأربعاء 13 مارس 2024
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مواقيت الإفطار.. موعد آذان المغرب اليوم الأربعاء ثالث أيام شهر رمضان 2024

آذان المغرب
آذان المغرب

زاد البحث عن موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء ثالث أيام شهر رمضان 2024 للاستعداد لموعد الإفطار ولشحذ الهمة لأداء صلاة التراويح الرابعة في الشهر الكريم. 

موعد أذان المغرب اليوم ثالث أيام شهر رمضان 

نعرض في التقرير التالي موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء ثالث أيام شهر رمضان 2024 ومواعيد آذان المغرب خلال ما تبقى من الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024

يحين موعد أذان المغرب في اليوم الثالث من رمضان 2024 في تمام الساعة 6:02

موعد أذان المغرب يوم الخميس رابع أيام شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:03

موعد أذان المغرب يوم الجمعة خامس أيام شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:04

موعد أذان المغرب يوم السبت سادس أيام شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:04

موعد أذان المغرب يوم الأحد سابع أيام شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:05

موعد أذان المغرب يوم الإثنين ثامن أيام شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:06

موعد أذان المغرب يوم الثلاثاء تاسع أيام شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:04

موعد أذان المغرب يوم الأربعاء عاشر أيام شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:06

موعد أذان المغرب يوم الخميس الحادي عشر من شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:07

موعد أذان المغرب يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:08

موعد أذان المغرب يوم السبت  الثالث عشر من شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:09

موعد أذان المغرب الاحد الرابع عشر من شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:09

موعد أذان المغرب يوم الاثنين  الخامس عشر شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:10

موعد أذان المغرب يوم الثلاثاء  السادس عشر من شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:10

موعد أذان المغرب يوم الأربعاء السابع عشر من  شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:11

موعد أذان المغرب يوم الخميس  الثامن عشر من  شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:12

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مواعيد الإفطار في شهر رمضان 2024

موعد أذان المغرب يوم الجمعة  التاسع عشر شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:12

موعد أذان المغرب يوم السبت  العشرون من شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:13

موعد أذان المغرب يوم الأحد الحادي والعشرون من شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:13

موعد أذان المغرب يوم الاثنين الثاني والعشرون من شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:14

موعد أذان المغرب يوم الثلاثاء الثالث والعشرون من شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:15

موعد أذان المغرب يوم الأربعاء الرابع والعشرون من شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:15

موعد أذان المغرب يوم الخميس الخامس والعشرون من شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:16

موعد أذان المغرب يوم الجمعة السادس والعشرون شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:17

موعد أذان المغرب يوم السبت السابع والعشرون شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:17

موعد أذان المغرب يوم الأحد  الثامن والعشرون شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:18

موعد أذان المغرب يوم الاثنين  التاسع والعشرون شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:18

موعد أذان المغرب يوم الثلاثاء  الثلاثين والمتمم لشهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:19

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