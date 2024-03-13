"الصحة" توجه تحذيرًا مهمًا لمرضى السرطان فى رمضان
وجهت وزارة الصحة والسكان تحذيرًا مهمًا لمرضى السرطان، في شهر رمضان المبارك خلال ساعات الصوم.
وقالت وزارة الصحة، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "إذا كنت مصابًا بالسرطان وتعرضت للنزيف أو القيء المستمر أو تغيير في درجة الوعي خلال ساعات الصيام، فيجب عليك الإفطار واستشارة الطبيب فورًا".
وأضافت وزارة الصحة: انزل اكشف واطمن على نفسك والتزم بالمتابعة الدورية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، يرجى عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق:
- الاتصال على الرقم 15335 لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة.
- الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان.