الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تجارة المخدرات داخل سوق السمك في الحلقة 2 من مسلسل المعلم

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

يدير أحمد بدير، الذي يجسد دور أحد أكبر تجار السمك باسم "الجنتل" في مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، التي تذاع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم دراما رمضان، شبكة خفية لتجارة المخدرات داخل سوق السمك.

 

احداث مسلسل المعلم الحلقة 2

وينضم إلى تلك الشبكة الفنانة سلوى خطاب ومنذر رياحنة وانتصار، إذ يقومون بإخفاء المخدرات داخل شحنات السمك، وإدخالها إلى المحافظات في مصر ومن تقسيم نسبة الربح عليهم بعد إتمام الصفقات.

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وظهر بدير خلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 2 ومعه تلك المجموعة وهم يقسمون نسبة كلًا منهم من تجارة المخدرات الخفية التي يديرونها داخل سوق السمك، وقال لهم: "كلها تجارة سمك بقى أو غيره المهم تجيب فلوس، كل واحد فيهم هيأخد نسبة 10%".

وحذرته النجمة سلوى الخطاب من الانتشار في تلك التجارة داخل سوق السمك، حتى لا يعلم بها "المعلم" مصطفى شعبان، إلا أن منذر رياحنة تعود بالخلاص منه في السوق، لتقول له انتصار: "بلاش دم علم عليه بس قولتلك قبل كدة يد تدبح ويد تسبح".

ويرد عليها منذر بأنه سينتقم دون أن يترك ورائه أي دليل للشك، للتخلص من شعبان الذي يعيق تلك التجارة المحرمة داخل السوق.

 

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

وتتصاعد الأحداث تدريجيا في مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك الذي يجسد الصراع بين تجار السمك خلال ثلاثين حلقة طوال شهر رمضان، إذ يحاول النجم مصطفى شعبان الانتقام لوالده بعدما تم حبسه وسرقة أمواله في السنوات الماضية، ويخوض صراعات مع تجار السمك من أجل ذلك على رأسهم شداد هو أكبر تاجر بالشادر.

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