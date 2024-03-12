مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل المعلم الحلقة الأولى قبل عرض الثانية

شهد مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، في حلقاته الأولى، اليوم الإثنين، الذي يُعرض على قناة الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية، أحداثا مشوقة.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة الأولى

بدأت أحداث مسلسل المعلم باستعراض مشاهد لعدد من الصيادين ومراكبهم داخل بحر منطقة "السويس ميناء الأتكة" لعام 1993، وعلى أغنية: «إحنا السوايسة الصيادين والبحر الأحمر بحرنا».

حبس المعلم حامد

وشهد المسلسل ظهور عدد كبير من الفنانين عبد العزيز مخيون وطارق النهري وأحمد فؤاد سليم ومنذر ريحانه وغيرهم.

وكشفت الحلقة أنّ الفنان عبد العزيز مخيون هو والد مصطفى شعبان وتاجر أسماك يعمل فى ميناء الأتكه ويُسمَّى "المعلم حامد"، وينافسه في تجارة الأسماك الفنان طارق النهرى، كما ظهر أحمد فؤاد سليم وهو شريك مخيون فى تجارة الأسماك، أيضًا.

وتعرض والد مصطفى شعبان (عبدالعزيز مخيون) لمؤامرة من تجار سوق السمك يدخل على إثرها السجن لتأخذ حياة ابنه مسارًا آخر ويتحول حلمه من ضابط شرطة إلى تاجر سمك.

مسلسل رمضان.. مؤامرة سوق السمك

وتصاعدت أحداث المسلسل بمؤامرة من تجار سوق السمك على المعلم "حامد" (عبد العزيز مخيون) والد مصطفى شعبان تنتهي بحبسه بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بسبب تواجد شحنة هيروين فى سيارة نقل الأسماك التابعه له.

ووقعت مشاجرة خلال أحداث الحلقة الأولى، وظهر غلوش وهو أحد أعداء شعبان، يحاول مغازلة سهر الصايغ، التي تعمل في صيدلية ويطلب منها إعطاؤه حقنة، إلا أن شعبان يشترك معه في مشادة كلامية يقول فيها شعبان «قطم الكلام أحسن من نحته».

ويضيف «أصل أنا خلقي ضيق ع الصبح وانا مش راجل طيب والتلات سنين بتوعك هيكونوا سنة وهسلمك ملفوف لفة هدايا وصلت ولا السكة زحمة» ثم تبدأ معركة بالأيدي.

مسلسل المعلم.. احتكار التجار للأسماك

وناقش المسلسل فكرة احتكار التجار للأسماك وبيعها بأسعار مضاعفة.

وظهرت النجمة سلوى عثمان في الحلة الأولى من مسلسل المعلم وهي تطلب من المعلم شداد أحد تجار الأسماك بضاعة جديدة إلا أن زوجته التي تجسد دورها الفنانة سلوى الخطاب تخبرها أن الكيلو زاد ٢٠٠ جنيه، وتقول سلوى عثمان ردًا عليها: «ولما تزيد ٢٠٠ جنيه في الكيلو أنا مكسبي هيكون إيه، الرزق على الله يا معلم خلي البضاعة ليكوا».

وتشكل النجمة سلوى الخطاب في خيانة زوجها المعلم شداد وتبادر بسؤاله: «كنت فين إمبارح يا معلم ريحتك كلها نسوان وأوعى اكدب عليا أنت عارف قلبتي هتبقى عاملة إزاي».

مسلسل المعلم رمضان 2024

وينتمي مسلسل المعلم إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.