مسلسلات رمضان.. احتفاء وظهور خاص لـ مشروع 100 مليون صحة في مسلسل المعلم

تصدر مشهد الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور زمزم زوجة النجم مصطفى شعبان في مسلسل المعلم مواقع السوشيال ميديا، بعدما تحدثت عن مشروع 100 مليون صحة الذي يستهدف الكشف عن الأمراض غير السارية.

احتفاء وظهور خاص لـ«مشروع 100 مليون صحة» في مسلسل المعلم

وظهرت الصايغ التي تعمل في صيدلية بمسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، وهي تنصح سيدة فقيرة بضرورة الكشف المجاني في مشروع 100 مليون صحة بسبب إصابتها بالسكر.

وقالت لها أنه يجب الذهاب إلى مشروع 100 مليون صحة وإجراء الكشف الطبي يتم فحصها هناك، وستحصل على الرعاية الصحية الكاملة بدون مصاريف مجانًا، في تلميح للمشروع الرئاسي.

المشهد يتصدر التريند

وتم تداول مشهد سهر الصايغ وهي تتحدث عن مشروع 100 مليون صحة على نطاق واسع من الجماهير على مواقع السوشيال ميديا، وغرد البعض على موقع أكس بهاشتاج #100_مليون_صحة وحصد المشهد على احتفاء خاص من المشاهدين.

قصة مسلسل المعلم

ينتمي مسلسل المعلم إلى فئة الدراما الشعبية ويدور في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، إذ يجسد شعبان دور تاجر سمك، ويظل الصراع داخل الشادر الخاص بالتجار، ولكنه يقع في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبد الله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 2

يأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 2 بشكل حصري على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.

يذكر أن 100 مليون صحة هي مبادرات رئاسية، قدمتها الدولة للمصريين للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وانطلقت في أكتوبر 2018 بالتزامن مع المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.