الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان.. احتفاء وظهور خاص لـ مشروع 100 مليون صحة في مسلسل المعلم

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تصدر مشهد الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور زمزم زوجة النجم مصطفى شعبان في مسلسل المعلم مواقع السوشيال ميديا، بعدما تحدثت عن مشروع 100 مليون صحة الذي يستهدف الكشف عن الأمراض غير السارية.

احتفاء وظهور خاص لـ«مشروع 100 مليون صحة» في مسلسل المعلم 

وظهرت الصايغ التي تعمل في صيدلية بمسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، وهي تنصح سيدة فقيرة بضرورة الكشف المجاني في مشروع 100 مليون صحة بسبب إصابتها بالسكر.

وقالت لها أنه يجب الذهاب إلى مشروع 100 مليون صحة وإجراء الكشف الطبي يتم فحصها هناك، وستحصل على الرعاية الصحية الكاملة بدون مصاريف مجانًا، في تلميح للمشروع الرئاسي.

المشهد يتصدر التريند

وتم تداول مشهد سهر الصايغ وهي تتحدث عن مشروع 100 مليون صحة على نطاق واسع من الجماهير على مواقع السوشيال ميديا، وغرد البعض على موقع أكس بهاشتاج #100_مليون_صحة وحصد المشهد على احتفاء خاص من المشاهدين.

قصة مسلسل المعلم

ينتمي مسلسل المعلم إلى فئة الدراما الشعبية ويدور في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، إذ يجسد شعبان دور تاجر سمك، ويظل الصراع داخل الشادر الخاص بالتجار، ولكنه يقع في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبد الله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

الحلقة الأولى من مسلسل المعلم تكشف تجار الأسماك في "ميناء الأتكة"

من ضابط لتاجر سمك.. حلم مصطفى شعبان يتحول لحقيقة في "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 2

يأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 2 بشكل حصري على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.

يذكر أن 100 مليون صحة هي مبادرات رئاسية، قدمتها الدولة للمصريين للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وانطلقت في أكتوبر 2018 بالتزامن مع المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

مسلسل المعلم المعلم موعد عرض المعلم موعد عرض مسلسل المعلم موعد اعادة مسلسل المعلم قصة مسلسل المعلم ابطال مسلسل المعلم موعد عرض مسلسل مصطفي شعبان مسلسل مصطفى شعبان مصطفى شعبان قنوات عرض المعلم قنوات عرض مسلسل المعلم موعد مسلسل المعلم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it الحلقة الثانية من المعلم المعلم الحلقة الثانية المعلم الحلقة 2 الحلقة 2 من مسلسل المعلم الحلقة الثانية من مسلسل المعلم

مواد متعلقة

"السويس ميناء الأتكة" أول مشاهد مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الحلقة الأولى من مسلسل المعلم تكشف تجار الأسماك في "ميناء الأتكة"

الأكثر قراءة

عاجل| تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

مصرفيون يتوقعون تراجع جنيهان بأسعار الدولار خلال الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر