الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض المعلم لـ مصطفى شعبان

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

زاد معدلات البحث خلال الأيام الماضية عن مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024. 

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ويبحث جمهور ومحبي مسلسلات رمضان 2024 عن موعد وقنوات عرض مسلسل المعلم لمصطفى شعبان. 

وننشر خلال هذا التقرير موعد وقنوات عرض مسلسل المعلم لمصطفى شعبان 

موعد عرض مسلسل المعلم لمصطفى شعبان 

يعرض مسلسل المعلم خلال الساعات القادمة مع بداية شهر رمضان وقد خصصت قناة الحياة مواعيد مميزة لعرض مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة. 

قنوات عرض مسلسل المعلم

يُعرض مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل على شاشة قناة الحياة بشكل حصري وهو  من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، حيث روجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى اجتماعى.

قصة مسلسل المعلم

تدور قصة مسلسل المعلم  حول "تاجر سمك" الذي يجسد دوره الفنان مصطفى شعبان، والذي يتعرض والده  خلال الأحداث إلى خسارة أمواله في السوق ونصب من التجار، ليقوم ابنه "مصطفى شعبان" بالانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده، ثم يتفانى في البحث عن المتسبب في دخول أبيه السجن، بعد أن تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرق أمواله، حتى وصل به إلى دخول الزنزانة.

ومن خلال أحداث المسلسل تجسد النجمة سلوى خطاب في مسلسل المعلم دورًا شعبيًا لتظهر بشخصية أكبر معلمة في سوق السمك، ثم تتوالى أحداث المسلسل إذ تدخل في صراعات كبيرة مع مصطفى شعبان.

وتلعب سهر الصايغ دور زوجته وام ابنه التي تسانده في أزماته المختلفة مع رجال السوق للحصول على حقوقه. 

أبطال مسلسل المعلم 

مسلسل "المعلم" مكون من 30 حلقة وهو من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهرى، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديرى ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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