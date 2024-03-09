مسلسلات رمضان 2024.. قصة حب تجمع نور النبوي بمايان السيد في امبراطورية ميم

يواصل أبطال مسلسل “إمبراطورية ميم” تصوير أحداثه بشكل مكثف خلال هذه الفترة للحاق سباق شهر رمضان المقبل 2024 والذي ينطلق بعد غد الاثنين.

وانتهى المخرج محمد سلامة من مونتاج الحلقات الأولى من العمل المنتظر أن يحظي بنسبة مشاهدة مرتفعة في شهر رمضان المقبل وتم تسليمها للشركة المنتجة والقنوات العارضة.

نور النبوي ومايان السيد

قصة حب مروان ومادي

وتشهد أحداث مسلسل إمبراطورية ميم قصة حب تجمع نور النبوي والذي يجسد شخصية مروان ابو المجد ومايان السيد التي تجسد شخصية َادي ويكون لها دور مؤثر في تحريك الأحداث بين مروان ووالده للسيطرة على إمبراطورية ميم.

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم يوم الإثنين المقبل، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، وتعلن الشركة المنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

وأعلنت قناة DMC، DMc drama عن عرض مسلسل إمبراطورية ميم في رمضان 2024 بطولة خالد النبوي، بشكل حصري، ومنصة "واتش إت" الإلكترونية.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل مليء بالإنسانية، حول مختار أبوالمجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة بشكل مبسط للجمهور، مع وجود خط لايت كوميدي خلال الحلقات يحمل رسائل اجتماعية مباشرة، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية.



أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، مايان السيد، هاجر السراج، نجلاء بدر، نورهان منصور، عمر زهران، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، أحمد السلكاوي، أحمد طلعت، يارا عزمي، محمود فايز، أحمد عنان، عمر حسن.