مسلسلات رمضان 2024.. قصة حب تجمع دياب وسيرين خاس في مليحة

يواصل النجم دياب وأبطال مسلسل “مليحة” تصوير أحداث المسلسل على قدم وساق للانتهاء من أكبر قدر من مشاهد العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل 2024.

قصة حب تجمع دياب وسيرين خاس في مليحة

ويعيش دياب خلال أحداث المسلسل قصة حب مع الفلسطينية سيرين خاس والتي تجسد شخصية مليحة التي يدور أحداث العمل حولها.

من جانبه انتهى المخرج عمرو عرفة من مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل وتم تسليمها للقنوات العارضة للعمل خلال شهر رمضان.

تفاصيل مسلسل مليحة

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويعرض في رمضان على قناتي الحياة وON وCBC.

يقوم ببطولة مسلسل مليحة كل من: محمد دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة وومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

قصة وأحداث مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟

و أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عنانطلاق حلقات مسلسل مليحة فى النصف الثاني من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، وأطلقت قناة on البوستر الخاص لمسلسل "مليحة" وتدور أحداث العمل حول القضية الفلسطينية