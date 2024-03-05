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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مليحة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

تصدر البحث عن سؤال موعد وقنوات عرض مسلسل مليحة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، وذلك بعد إطلاق البوستر الدعائي والبرومو التشويقي لأحداث المسلسل. 

موعد عرض مسلسل مليحة

من المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل خلال النصف الثاني في شهر رمضان المبارك عبر قنوات الحياة.ON، CBC. قنوات عرض مسلسل مليحة.

قنوات عرض مسلسل مليحة

بدأت القنوات الناقلة لمسلسل مليحة في الترويج للعمل الذي يعرض على شاشتها، حيث  أعلنت قنوات الحياة وON وCB، وسيعرض المسلسل عبر قنوات الشركة المتحدة ضمن خريطة مسلسلاتها في رمضان، وكانت قد نشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية بوستر مسلسل مليحة، والبرومو الدعائي لأحداث المسلسل.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مليحة وأبرز أحداثه

قصة مسلسل مليحة

تدور قصة مسلسل مليحة، حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، وتتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة، ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر، ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدًا بعد الماضي الحزين؟.

ابطال مسلسل مليحة

يشارك عدد كبير من نجوم الفن المصريينن والعرب في مسلسل مليحة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: 

-ميرفت أمين 

- دياب 

- أشرف زكي

- الفنانة الفلسطينية سيرين خاص

- أمير المصري

- أنور خليل

 - رحاب الشناط

- ديانا رحمة

- مروان عايش

- مروة أنور

- حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

- المسلسل تأليف رشا عزت الجزار

 - إخراج عمرو عرفة

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مليحة وأبرز أحداثه

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