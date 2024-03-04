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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مليحة وأبرز أحداثه

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

موعد وقنوات عرض مسلسل مليحة.. كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية بعد الإعلان عن البوستر الدعائي والبرومو التشويقي لأحداث المسلسل، ونتيجة لذلك يستعرض موقع "الدستور" خلال السطور التالية كافة التفاصيل عن موعد وقنوات عرض مسلسل مليحة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024. 

موعد عرض مسلسل مليحة

من المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل خلال النصف الثاني في شهر رمضان المبارك عبر قنوات الحياة.ON، CBC. قنوات عرض مسلسل مليحة.

قنوات عرض مسلسل مليحة

بدأت القنوات الناقلة لمسلسل مليحة في الترويج للعمل الذي يعرض على شاشتها، حيث أعلنت قنوات الحياة وON وCBC، وسيعرض المسلسل عبر قنوات الشركة المتحدة ضمن خريطة مسلسلاتها في رمضان، وكانت قد نشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية بوستر مسلسل مليحة.

قصة مسلسل مليحة

تدور قصة مسلسل مليحة، حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، وتتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة، ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر، ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدًا بعد الماضي الحزين؟.

مسلسلات رمضان 2024.. المتحدة تروج لمسلسل "مليحة" لـ ميرفت أمين

مسلسلات رمضان 2024.. مليحة لـ ميرفت أمين ودياب

قائمة ابطال وصناع مسلسل مليحة

يشارك عدد كبير من نجوم الفن المصريينن والعرب في مسلسل مليحة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: 

-ميرفت أمين 

- دياب 

- أشرف زكي

- الفنانة الفلسطينية سيرين خاص

- أمير المصري

- أنور خليل

 - رحاب الشناط

- ديانا رحمة

- مروان عايش

- مروة أنور

- حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

- المسلسل تأليف رشا عزت الجزار

 - إخراج عمرو عرفة

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مسلسلات رمضان 2024.. المتحدة تروج لمسلسل "مليحة" لـ ميرفت أمين

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