مسلسلات رمضان 2024.. المتحدة تروج لمسلسل "مليحة" لـ ميرفت أمين

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الترويج لمسلسل “مليحة” بكشف قائمة قنوات عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وشاركت “المتحدة” مقطع ريلز عبر صفحتها الرسمية وعلقت: “مسلسل مليحة، رمضان 2024، دراما المتحدة”.

قنوات عرض مسلسل مليحة رمضان 2024

كانت أعلنت قنوات الحياة وON وCBC، عن عرض مسلسل مليحة بطولة دياب خلال شهر رمضان 2024 عبر شاشاتها.



أبطال ملسل مليحة رمضان 2024



مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.



قصة مسلسل مليحة رمضان 2024



مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر، ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟.

انتهى المخرج عمرو عرفه. من جزء كبير من مشاهد الأكشن والمعارك ضمن أحداث مسلسل مليحة بطولة النجم دياب، والمقرر عرضه فى رمضان 2024، من تأليف رشا الجزار، حيث صور دياب عدة مشاهد فى مدينة الإنتاج الإعلامى ، خاصة أنه يقدم دور ضابط ضمن الأحداث.



وصور فريق العمل مشاهد جمعت كلا من الفنانة ميرفت أمين وأشرف زكى وامير المصرى فى ديكورات متفرقة ، ومن المقرر أن يدخل المخرج ديكورات مختلفة الفترة المقبلة.