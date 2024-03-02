السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تكشف البرومو الرسمى لمسلسل "مسار إجبارى"

مسار إجباري
مسار إجباري

طرحت منصة watch it الإلكترونية البرومو الرسمي لمسلسل “مسار إجباري” الذي يخوض بطولته النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

 

مسلسل "مسار إجبارى" بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، رشدى الشامى، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبوسعدة، إبراهيم الزيادى، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، المكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز؛ ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين اللذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

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