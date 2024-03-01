مسلسلات رمضان 2024.. "المتحدة" تعلن عن قنوات عرض مسلسل الأنيميشن "سر المسجد"

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن قنواتها التي تعرض مسلسل الأنيميشن "سر المسجد" طوال الشهر الكريم، وذلك عبر قناة "الحياة".

وحرصت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية WATCH IT على الترويج لمسلسلها الأنيميشن "سر المسجد"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشرت الصفحة بوسترات الشخصيات المقرر ظهورها في العمل، وكتبت: "انتظروا مسلسل الأنيميشن سر المسجد على WATCH IT، رمضانك عندنا، متوفر في جميع أنحاء العالم".

وكانت منصة watch it طرحت البوسترات الدعائية لمسلسل الأنيميشن "سر المسجد"، المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها.

جدير بالذكر أن أحداث مسلسل "سر المسجد" تدور حول التربية الدينية للأطفال، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.