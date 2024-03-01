مؤلفة مسلسل "بقينا اتنين": هيتعرض في النص التاني من رمضان الحمد لله

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض مسلسل “وبقينا اتنين” خلال موسم رمضان 2024 المقبل، بشكل مفاجأة بعدما كان مقرر عرضه خارج المراثونا لرمضاني.

وأعربت المؤلفة أماني التونسي عن سعادتها بعرض العمل خلال رمضان 2024، وعلقت خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك: “مسلسل بقينا اتنين بشتغل وبفكر فيه من رمضان اللي فات وكان مقرر عرضه قبل رمضان ومع ظروف كتير كبيرة اوي اجلت عرضه لاكثر من مره الى ان فجأة هيتعرض في النص التاني من رمضان الحمدلله على كل حال”.

وتابعت: “اتمنى لكل الناس اللي تعبت فيه من فريق كتابة لاخراج لانتاج انها تجني تعبها واتمناله حظ وتوفيق في وسط تنافس صعب جدا في موسم مزدحم، مبروك اخيرا تحديد معاد العرض وشكر واجب. للمنتج الكريتيف اللي دايما بيعمل كل حاجة في كل اعماله، وسعيدة بالتعاون معاه”.

وأضافت: “شكراللمخرج الخالوق طارق رفعت، شكرا لصديقتي واختي ياسمين رفعت اللي شاركت معايا الكتابة في اكتر من سنه ولحظات من الحماس والاحباط واعادة وتغيرات واعادة ومراجعه وتغير مواعيد واجتماعات، وحظ سعيد لكل من شاركوا في تمثيل هذا العمل، وابطاله الجميلة رانيا يوسف وشريف منير، وباقة من الممثلين اللي هشكرهم واحد واحد على مشاهدهم في الفترة الجاية”.



مسلسل بقينا اتنين أحدث أعمال الشركة المتحدة المنضمة إلى مسلسلات رمضان 2024، ويشارك فى بطولته بجوار شريف منير ورانيا يوسف كل من: إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بابنتهما.