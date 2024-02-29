مسلسلات رمضان 2024.. قائمة قنوات عرض مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"

يشهد الموسم الرمضاني المقبل منافسة قوية بين الأعمال التاريخية والأسطورية ومنها مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة والذي يخوض بطولته النجم ياسر جلال، ويعرض في موسم رمضان 2024 المقبل، حيث يبحث الجمهور عن قنوات عرض جودر - ألف ليلة وليلة.

قنوات عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

أعلنت شبكة قنوات on عن عرضها الحصري للعمل عبر شاشتها خلال الشهر الكريم المقبل، على أن يعاد على شاشة قناة on دراما، بعد العرض الاصلي بساعتين، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

تدور قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة في إطار فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

بينما تجسد الفنانة تارا عماد فى مسلسل "جودر" دور جوهرة والتى تقع فى حب "جودر" الذى يقوم بدوره الفنان ياسر جلال ولكن من طرف واحد حيث أنه يتجاهلها ولا يبادلها الحب.

أبطال مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

ويشارك في بطولة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة 2024 بجانب النجم ياسر جلال كل من نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.