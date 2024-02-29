الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة قنوات عرض مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"

مسلسل جودر
مسلسل جودر

يشهد الموسم الرمضاني المقبل منافسة قوية بين الأعمال التاريخية والأسطورية ومنها مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة والذي يخوض بطولته النجم ياسر جلال، ويعرض في موسم رمضان 2024 المقبل، حيث يبحث الجمهور عن قنوات عرض جودر - ألف ليلة وليلة.

قنوات عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

أعلنت شبكة قنوات on عن عرضها الحصري للعمل عبر شاشتها خلال الشهر الكريم المقبل، على أن يعاد على شاشة قناة on دراما، بعد العرض الاصلي بساعتين، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. قناة ON تروج لشخصية تارا عماد في مسلسل جودر

txt

أبطال مسلسل جودر: قصة أسطورية تأسر عقول المشاهدين.. و«المتحدة» وفَّرت كل الإمكانات لصناعة ملحمة خالدة

قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

تدور قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة في إطار فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

بينما تجسد الفنانة تارا عماد فى مسلسل "جودر" دور جوهرة والتى تقع فى حب "جودر" الذى يقوم بدوره الفنان ياسر جلال ولكن من طرف واحد حيث أنه يتجاهلها ولا يبادلها الحب.

وفاء عامر تروج لشخصيتها فى مسلسل "جودر" مع ياسر جلال

مسلسلات رمضان 2024.. قناة ON تروج لشخصية تارا عماد في مسلسل جودر

أبطال مسلسل جودر: قصة أسطورية تأسر عقول المشاهدين.. و«المتحدة» وفَّرت كل الإمكانات لصناعة ملحمة خالدة

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال

أبطال مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

ويشارك في بطولة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة 2024 بجانب النجم ياسر جلال كل من نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر  وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل جودر مسلسل جودر الفنان ياسر جلال ياسر جلال مسلسل جودر موعد عرض مسلسل جودر مسلسل جودر على قناة CBC ابطال مسلسل جودر مواعيد عرض مسلسل جودر قنوات عرض مسلسل جودر مسلسل جودر رمضان 2024 مسلسل جودر على منصة واتش ات موعد عرض مسلسل جودر على منصة واتش ات مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات المتحدة مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات واتش ات مسلسل جودر على منصة watch it جودر - ألف ليلة وليلة

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار لآسر ياسين

مسلسلات رمضان 2024.. dmc تروج لشخصيات صلاح عبدالله وخالد شباط في "عتبات البهجة"

مسلسلات رمضان 2024.. DMC تروج لشخصية جومانة مراد في "عتبات البهجة"

الليلة.. أبطال "وبينا ميعاد" يكشفون أسرارا لأول مرة في "معكم منى الشاذلي"

مسلسلات رمضان 2024.. "dmc" تروج لمسلسل "عتبات البهجة ببوستر لهنادي مهنا

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تروج للأنيميشن "نور والكوكب السعيد"

أكرم حسني: "بابا جه" كوميدي هادف ومسلسلات الـ15 حلقة تجربة مميزة

مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "مسار إجباري" على 3 قنوات

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تواجه ضغوطًا كبرى لوقف الحرب.. ومصر تبعث برسالة طمأنينة لغزة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل| رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

38 مليار جنيه.. صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية