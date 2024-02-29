الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. DMC تروج لشخصية جومانة مراد في "عتبات البهجة"

جومانة مراد
جومانة مراد

طرحت قناة dmc بوستر منفرد للفنانة جومانة مراد، والذي أظهر شخصيتها في مسلسل عتبات البهجة وتشارك في بطولته أمام الفنان يحيي الفخراني، ويعرض خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

مسلسلات رمضان 2024.. DMC تروج لشخصية جومانة مراد في "عتبات البهجة"

وتظهر “جومانة” خلال المسلسل بدور فتاة محجبة شعبية، ومساعدة ليحيي الفخراني، ويعرض العمل خلال شهر رمضان على شاشة dmc.

الجدير بالذكر أنه من المقرر طرح مسلسل عتبات البهجة، ضمن السباق الرمضاني القادم على كافة شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر توجيه رسالة بلغة الإشارة للترويج لمسلسلهم المقبل، وقد ظهر كل من أبطال العمل وهم يقدمون رسالتهم قائلين: "بنحبكم".

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانة مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

يعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب عامين، إذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

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ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

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