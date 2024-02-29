وفاء عامر تروج لشخصيتها فى مسلسل "جودر" مع ياسر جلال

روجت الفنانة وفاء عامر لشخصيتها في المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، حيث تقوم بتصويره بشكل مستمر خلال الفترة الحالية، من أجل سرعة تسليم الحلقات.

وفاء عامر تروج لدورها في "جودر"



ونشرت وفاء عامر، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها وهي مرتدية ملابس بدوية وبشعر أبيض، والمقرر عرضه على قناة on حصريًا.

قصة "جودر"



مسلسل جودر فانتازيا أسطورية فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الصياد الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون، للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللي هتنجح؟.

ويدخل "جودر" في صراع مع أخويه بعد وفاة والده الذي قام بالتفريق بين أبنائه الثلاثة وتحاكى ضده المؤامرات.



أبطال مسلسل "جودر"



مسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجي، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري، إنتاج شركتي ميديا هب سعدي– جوهر وAROMA- تامر مرتضى.