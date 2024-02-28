مرقس عادل يروج لبرومو المعلم : "على الله إن شاء الله"

روّج المُخرج مرقس عادل لمسلسله الرمضاني الجديد مسلسل المعلم ، المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل 2024، والذي يلعب بطولته مصطفى شعبان ومقرر عرضه حصريًا على شبكة قنوات الحياة، التابعة للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

إطلاق البرومو الرسمي لمسلسل المعلم

ونشر مرقس البرومو الخاص والرسمي بالمسلسل عبر صفحته وعلق عليه بشعار المسلسل:“على الله ان شاء الله - اتوكلنا على اللي موكلنا، البرومو الرسمي لمسلسل المعلم رمضان 2024 دعواتكم بالتوفيق” .

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وأحمد فؤاد سليم وسارة نور ومحمد العمروسي، ومحمود الليثي وهاجر أحمد وسهر الصايغ وسلوى خطاب، وعبدالعزيز مخيون وانتصار ومنذر ريحانة وأحمد بدير، إضافة لأحمد عبدالله محمود وأسامة الهادى وطارق النهري ومصطفى حشيش ولبنى ونس، ومفيد عاشور وعلاء زينهم.

https://www.instagram.com/reel/C35W6O1NaOp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

شخصية مصطفى شعبان في المعلم

ويجسد مصطفى شعبان في مسلسل المعلم شخصية تاجر سمك في أحد الأسواق، ومن خلال أحداث مسلسل المعلم يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار، إذ ينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعية العائلية.

ويبدأ مسلسل المعلم بوقوع والد شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

ويتفانى شعبان في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، وتتصاعد الأحداث خلال موسم رمضان، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك ويبدأ من هنا الصراع في المسلسل وذروة الأحداث.