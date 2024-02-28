دراما المتحدة تقدم مئات الممثلين في مسلسلات رمضان 2024.. أبرزهم المعلم وجودر

استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إبراز العديد من الأعمال الدرامية المهمة وألمع النجوم، وذلك لإرسال رسالة للمشاهد، من خلال دراما المتحدة.

مسلسلات رمضان 2024

تستمر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم أعمال درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024 التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق، كما عودتنا الشركة المتحدة، في تقديم أعمال درامية من كل عام ويتم عرض هذه الأعمال في الموسم الرمضاني، لإمتاع المشاهد وخاصة عشاق الدراما الرمضانية، ومن ابرز الأعمال لهذا العام “مسلسل جودر - مسلسل المعلم - مسلسل صدفة - مسلسل الحشاشين - مسلسل فراولة”، وغيرها من الأعمال.

قصة مسلسل جودر

أما عن قصة مسلسل "جودر" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 فهي تدور حول جودر المصري الذي قدر له أن تتعقد حياته وذلك من قبل قدومه إلى الدنيا، إذ أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ويجسد النجم ياسر جلال في المسلسل دور “جودر” والذي يعمل صياد وهو الشقيق الأصغر لأخوين هما سليم وسالم، وخلال أحداث المسلسل يدخل أشقاء جودر في العديد من الصراعات معه بسبب حب والده الشديد له، ومن ثم تبدأ وتيرة الصرعات تزداد مع وفاة الأب، ثم يدخل جودر في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، ليتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

دراما المتحدة تقدم مئات الممثلين في الأعمال.. أبرزهم المعلم وجودر

قصة مسلسل المعلم

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار، وعبر أحداث المسلسل يقع والد النجم مصطفى شعبان في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

دراما المتحدة تقدم مئات الممثلين في الأعمال.. أبرزهم المعلم وجودر

موعد شهر رمضان 2024

أكدت معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 فلكيا وأن آخر أيامه (30 رمضان) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وذلك وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي تم إعدادها مسبقا.