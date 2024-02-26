الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مصطفى شعبان.. موهبة مسلحة بشعبية جارفة تستعد لـ"المعلم"

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

أصبح النجم مصطفى شعبان خلال السنوات الماضية من النجوم المعدودة دائمة التواجد على رأس قائمة الوجبة الدرامية الرمضانية بشكل مستمر ومطلوب على مدار السنوات الماضية، حيث استطاع أن يخلق لنفسه مكانة مميزة وقاعدة جماهيرية كبيرة بعد نجاحات متكررة اكتسب بها قاعدة جماهيرية كبيرة.

مصطفى شعبان من الممثلين أصحاب المواهب المتفجرة، بداية من المسرح الجامعي خلال دراسته بكلية الإعلام جامعة القاهرة وفريقه المسرحى الذي أصبح أعضاؤه في أماكن مرموقة بالعمل الفني والإعلامي، واستطاع أن يكون في مقدمة الصفوف وأشار إليه الجمهور والنقاد منذ أن كان في أعماله الأولى، خاصة حين شارك النجم الراحل نور الشريف في مسلسل "عائلة الحاج متولي" لينطلق بعدها بقوة في عدد من الأعمال ويحصل على بطولات مطلقة حقق خلالها النجاح الكبير، وكانت البداية بالعمل الوطني "العميل 1001".

النجاح الذي حققه مصطفى شعبان أدخله مناطق مختلفة ليقدم عددا من البطولات، منها الكوميدية والأكشن والاجتماعية، وخاض على مدار السنوات الماضية مغامرات هائلة، منها "العار" و"الزوجة الرابعة" و"مزاج الخير"، وبالتزامن مع تفوقه الفني كان له نجاحات إعلامية مميزة، مثل تقديمه برنامجه الشهير "واحد ضد 100"، كما عين النجم مصطفى شعبان مستشارا للشئون الفنية والتعاون الدولي بالاتحاد، وذلك لما يتمتع به من خبرات إعلامية وفنية كبيرة فى هذا المجال.

أحبه الجمهور في اللون الشعبي كثيرا، لكنه استطاع أن يتنقل من عمل إلى عمل دون أن يكرر نفسه، وخلال السنوات الماضية قدم ألوانا مختلفة داخل اللون الشعبي نفسه، وكانت آخر أعماله الناجحة العام الماضي من خلال مسلسل "بابا المجال".

وخلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم يستعد مصطفى لتقديم عمل مختلف باسم "المعلم"، وضع فيه خبرته طوال السنوات الماضية ليقدم شخصية مختلفة ثرية دراميا يراهن عليها خلال مسلسله الجديد الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم أحمد فؤاد سليم وسهر الصايغ والقدير عبدالعزيز مخيون وهاجر أحمد وانتصار، والعمل كتبه محمد الشواف، ويخرجه مرقس عادل، وتقدمه شركة سينرجي بالتعاون مع الشركة المتحدة، ويعرض حصريا عبر شبكة تليفزيون الحياة في رمضان.

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