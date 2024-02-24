مسلسلات رمضان 2024.. WATCH IT تكشف تفاصيل مسلسل سر المسجد للأطفال

أطلقت منصة WATCH IT الرقمية البرومو الترويجي الأول لمسلسل الأنيميشن الجديد “سر المسجد” المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي رمضان 2024 على المنصة الأوسع انتشارا في المنطقة خلال الفترة الماضية.

مسلسل سر المسجد

المسسل الجديد “سر المسجد” واحد من المسلسلات التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للأطفال خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم، لتستمر على نهجها في تقديم وجبات مستمرة للأطفال كل موسم رمضاني، لتقديم مجموعة من القيم والمبادئ.

وكشفت منصة واتش إت عن المسلسل الجديد الذي يقدم شخصيات مثل “ياسين وحبيبة” ومغامراتهم لاكتشاف الكثير من التفاصيل حول الصلاة، وسر أحد المساجد، ومواجهته العديد من الأشرار، كما يقدم المسلسل تفاصيل مميزة بأسلوب مبسط عن أهمية الصلاة وتعليمها للأطفال.

وتدور أحداث مسلسل سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد وتعاليم الدين السمحة، كما يقدم حلا لعدد من المشكلات التي تواجه الأطفال في إطار ديني مثل: التنمر والسرقة وغيرهما من المشكلات.

يأتي المسلسل ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاهتمام بالأطفال من خلال وجبة دسمة من عدة مسلسلات تعرض خلال شهر رمضان من كل عام.