الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"نورة" مسلسل أنيميشن جديد على قنوات المتحدة وWATCH IT فى رمضان 2024

مسلسل رمضان 2024
مسلسل رمضان 2024

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكشف عن خريطتها الدرامية خلال موسم رمضان 2024، وخصصت وجبة درامية مميزة من مسلسلات الأنيميشن للأطفال والكبار أيضًا على غرار السنوات الماضية.

مسلسل نورة رمضان 2024

وكشفت المتحدة عن أحدث مفاجآتها الرمضانية من خلال الإعلان عن مسلسل أنيميشن جديد باسم "نورة" المقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة WATCH IT، وهو عمل جديد يهدف إلى غرس مبادئ إيجابية لدى الأطفال وعم المشاركة الإيجابية في المجتمع.

وكشفت منصة WATCH IT عن البرومو الأول للمسلسل الجديد المقرر عرضه في رمضان وكشفت بشكل مبدئي عن شخصية نوة.

بحث الكثير من المتابعين عن تفاصيل شخصيات مسلسل يحيى وكنوز 3 عبر وسائل البحث المُختلفة، وذلك بعد أن تم عرض البوستر الدعائي، وكذلك البرومو للمسلسل اللذين حققا نجاحًا كبيرًا في تشويق الجمهور لمتابعة أحداث المسلسل هذا العام.

ومن المقرر عرض مسلسل يحيى وكنوز 3 في رمضان المقبل 2024، وذلك ضمن قائمة الأعمال الفنية للموسم الرمضاني 2024.

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