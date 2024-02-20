القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

قارب عدد كبير من نجوم وصناع الدراما التليفزيونية على الانتهاء تماما من تصوير الأعمال الدرامية التي تعرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

ما هي مسلسلات رمضان 2024 مصر؟

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تحضير أضخم خريطة دراما تليفزيونية للعرض خلال رمضان القادم من خلال 19 مسلسلا مختلف الألوان الدرامية ومنها مسلسل الحشاشين والكبير أوي 8 وغيرها، وخلال التقرير التالي نرصد التفاصيل الكاملة لقائمة مسلسلات رمضان 2024 وقائمة أعمال الـ 30 حلقة.

مسلسل الحشاشين

من أهم أعمال الموسم الدرامي القادم ومن أضخم مسلسلات رمضان 2024 مكون نت 30 حلقة، وتدور قصته في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، أسس حسن لصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين).. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراؤ المعاديين لهم

مسلسلات رمضان 2024 مصر



بطولة:

كريم عبد العزيز

فتحى عبد الوهاب

نيقولا معوض

ميرنا نور الدين

أحمد عيد

إسلام جمال

محمد رضوان

تأليف عبد الرحيم كمال

إخراج بيتر ميمى

إنتاج شركة سينرجى

مسلسل الكبير أوي 8

من أهم الأعمال الكوميدية خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، مسلسل الكبير أوي 8 هو مسلسل كوميدى من 30 حلقة يقدم تطورا جديدا لشخصيات الكبير وجوني وحزلئوم وعدد من الشخصيات التر ارتبط بها الجمهور.

بطولة:

أحمد مكي

محمد سلام

رحمة أحمد

بيومي فؤاد

مصطفى غريب

هشام إسماعيل

محمد سلام

حسين حجاج

حاتم صلاح

تأليف وإخراج أحمد الجندي

إنتاج شركة سينرجى

مسلسلات رمضان 2024 مصر



مسلسل بيت الرفاعى

مسلسل مكون من 30 حلقة يحكى عن بيت الرفاعى وهو بيت المعلم محمود الرفاعى، ذلك الرجل الثرى والمعروف بالخير والحب من جميع أهالى نزلة السمان ولكنه في حقيقة الأمر تاجر

مسلسلات رمضان 2024 مصر

بطولة:

أمير كرارة

أحمد رزق

سيد رجب

إيناس كامل

صفاء الطوخى

ميرنا جميل

ملك قورة

محمد لطفى

رحاب الجمل

عايدة رياض

أحمد فؤاد سليم

تأليف بيتر ميمي

سينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد

أحمد نادر جلال

إنتاج شركة سينرجى

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب هو مسلسل مكون من 30 حلقة، وتبدأ الأحداث في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ سمى عطوة يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عرب السويركى

مسلسلات رمضان 2024 مصر.. مسلسل حق عرب

بطولة:

أحمد العوضى

دينا فؤاد

رياض الخولى

وفاء عامر

وليد فواز

دنيا المصرى

كارولين عزمى

أحمد صيام

تأليف محمود حمدان

إخراج إسماعيل فاروق

إنتاج شركة سينرجى

مسلسل المعلم

مسلسل المعلم مكون من 30 حقة يعرض في موسم مسلسلات رمضان 2024، مسلسل المعلم ينتمي إلى فئة الأعمال الشعبية ويدور عن التأخير في الانتقام يجعل الضربة أشد قسوة، تلك المقولة هي المحرك الأساسى لدراما العمل حيث يستميت البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام

مسلسلات رمضان 2024 مصر.. مسلسل المعلم

بطولة:

مصطفى شعبان

سهر الصايغ

هاجر أحمد

أحمد بدير

انتصار

محمود الليثى

أحمد فؤاد سليم

أحمد بدير

محمد العمروسى

سلوى عثمان

منذر رياحنة

محمود الليثى

تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري

إخراج مرقس عادل

إنتاج شركة سينرجى.

مسلسل صدفة

مسلسل صدفة من المسلسلات المكون من 30 حلقة وتدور أحداث المسلسل حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربى يدعى فؤاد مهران، في أحد اليام كان يلعب مع صديقه في النادى الرياضى إلى ان سقطت من يد صديقه الكره لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى صدفة وتتوالى الأحداث.

مسلسلات رمضان 2024 مصر.. مسلسل صدفة

بطولة:

ريهام حجاج

خالد الصاوى

عصام السقا

ميار الغيطى

سلوى خطاب

رحاب الجمل

رشدى الشامى

فراس سعيد

تامر يسرى

عبير منير

تأليف أيمن سلامة

إخراج سامح عبد العزيز

إنتاج شركة فانتدج

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل مكون من 30 حلقة تدور قصته حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته

مسلسلات رمضان 2024 مصر.. مسلسل امبراطورية ميم

بطولة:

خالد النبوي

حلا شيحة

نور النبوي

مايان السيد

نشوى مصطفى

محمود حافظ

هاجر السراج

محمد محمود عبد العزيز

إلهام صفي الدين

قصة احسان عبد القدوس

سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك

إخراج محمد سلامة

إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب أحد اقوى مسلسلات رمضان 2024، وهو مكون من 30 حلقة وتدور الأحداث حول عايدة الابنة الوسطى والأذكى لحسن ضرغان الذى تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد قتل أخوها على يد سامح الأخ الغير شقيق لزوجها ياسين إسماعيل الغول.

مسلسلات رمضان 2024 مصر.. مسلسل صيد العقارب

بطولة:

غادة عبد الرازق

رياض الخولي

سيمون

محمد علاء

أحمد ماهر

مجدى بدر

سامية عاطف

ميار الغيطى

تأليف باهر دويدار

إخراج أحمد حسن

إنتاج شركة فينومينا

مسلسل محارب

مسلسل محارب مكون من 30 حلقة، يحكى قصة عزيز، شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع اسرته، عزيز كان طالبا متوفقا يحلم بان يصبح مهندسا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكى وسائق في أوقات فراغه.

تتغير حياة عزيز عندما يموت والده ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة اسرته، ووالدته تكشف له سرا كبير ان والده كان له ورثز ضخمة في الصعيد، لكنه كان مطاردا بسبب ثأر قديم.

مسلسلات رمضان 2024 مصر.. مسلسل محارب

بطولة: