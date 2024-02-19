مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج

منذ الاعلان عن مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج وكثر البحث عن موعد عرض مسلسل صدفة وقصته وأبطاله.

مسلسل صدفة

و استحوذ مسلسل صدفة على اهتمام المشاهدين بعد طرح البرومو الدعائي للعمل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نظرا لظهور ريهام حجاج بشكل مختلف وشخصية جديدة تماما عن الشخصيات التي سبق وقدمتها في أعمالها الفنية المختلفة.

ويبحث ملايين المشاهدين ومحبي الدراما الرمضانية عن قصة وابطال مسلسل صدفة ريهام حجاج وموعد عرضه وعدد حلقاته.

ونقدم خلال هذا التقرير قصة مسلسل صدفة لريهام حجاج وقائمة أبطاله.

قصة مسلسل صدفة ريهام حجاج

وباطلالة مختلفة ظهرت النجمة ريهام حجاج على البوستر الدعائي لمسلسل صدفة ليعلن البوستر عن هوية الشخصية التي تلعبها ريهام حجاج التي تتجه للمرة الأولى لتقديم الأعمال الكوميدية خلال الموسم الرمضاني لتغير جلدها تماما.

ويعد مسلسل " صدفة " التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

تجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له

أبطال مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث من المقرر أن يعرض بالتزامن على عدد من قنوات الشركة المتحدة ومسلسل صدفة يقوم ببطولته ريهام حجاج وعصام السقا ، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، عبير منير، رباب ممتاز، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.