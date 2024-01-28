بعد استئناف تصويره.. القائمة الكاملة لمسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج

استأنفت ريهام حجاج تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “صدفة” والمقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل، بقيادة المخرج سامح عبد العزيز.

وجمعت مشاهد اليوم الفنانة ريهام حجاج بالفنان خالد الصاوي والفنانة سلوى خطاب، داخل الديكور الرئيسي للعمل، والذي تجسد “ريهام” خلاله بدور معلمة تاريخ، وتتصاعد الأحداث في اطار اجتماعي مشوق، وهو من إنتاج شركة فانتدج، والمقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان المقبل 2024.

واسقر صناع مسلسل “صدفة” على القائمة الكاملة لابطال العمل بجانب ريهام حجاج وهم: خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة "فانتدج" حيث انطلق التصوير في الديكور الأساسى للعمل، على أن يتم التنقل بين أماكن التصوير المختلفة الفترة المقبلة.

يعكف السيناريست والكاتب أيمن سلامة على الانتهاء من كتابة حلقات العمل بالتزامن مع تصوير الحلقات الأولى التى تم الانتهاء من التحضير لها ،حيث انتهى من كتابة نصف الحلقات حتى الآن.

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.

يشار إلى أن آخر أعمال ريهام مسلسل جميلة، وعرض العام الماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ودارت أحداث العمل في إطار تشويقي واجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث وبعض المشكلات الزوجية، وظهرت ريهام حجاج متزوجة من هاني عادل.

أما على صعيد السينما فقدمت ريهام آخر أعمالها فيلم رغدة متوحشة مع النجم رامز جلال عام 2018، وشارك فيه، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، انتصار، سامي مغاوري، ويزو، نسرين أمين، وحمدي الوزير، تأليف علي غالب وإخراج محمود كريم.