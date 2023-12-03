التصوير نهاية ديسمبر.. ريهام حجاج تواصل تحضيرات "صدفة"

تواصل النجمة ريهام حجاج تحضيرات مسلسلها الدرامي الجديد "صدفة"، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024.

تفاصيل مسلسل صدفة

وعلمت "الدستور" أن تصوير العمل من المقرر ينطلق في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجاري وذلك عقب انتهاء المخرج سامح عبد العزيز من معاينة أماكن التصوير المختلفة وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة.

وانتهى المخرج مؤخرا من التعاقد مع عدد من الفنانين، وشملت القائمة المبدئية لنجوم مسلسل صدفة كلا من خالد الصاوي، وفراس سعيد، وسلوى خطاب، ونور إيهاب، وعصام السقا، وعبير منير، ورحاب الجمل، وتامر يسري.

في سياق متصل يعكف السيناريست والكاتب أيمن سلامة على الانتهاء من كتابة حلقات العمل بالتزامن مع تحضيرات حيث انتهى من كتابة نصف الحلقات.

ويعد مسلسل صدفة التعاون الثالث بين كلا من ريهام حجاج والسيناريست والمؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز حيث سبق وأن قدما سويا مسلسلي يوتيرن وجميلة اللذان عرضا في موسمي رمضان 2022 و2023.

آخر أعمال ريهام حجاج

يذكر أن ريهام حجاج شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "جميلة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بموسم رمضان الماضي، حيث عرض على شاشة قنوات الحياة وسي بي سي وأون، وحرصت شاشة CBC، على عرض العمل عبر شاشتها كعرض ثانٍ له خلال الفترة الماضية.

و شارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، ورهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.