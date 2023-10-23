دراما رمضان 2024.. جلسات عمل مكثفة لـ ريهام حجاج بمسلسلها الجديد

قررت الفنانة ريهام حجاج خوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد لم يستقروا على اسمه حتى الآن، ومن المقرر الإفصاح عن التفاصيل الكاملة خلال أيام.

ويعكف صناع العمل خلال الفترة الحالية على تحضيرات المسلسل بشكل مكثف وترشيحات الفنانين المقرر مشاركتهم بالبطولة أمام ريهام حجاج، ويتولى إخراج العمل المخرج سامح عبد العزيز، ويواصل المؤلف أيمن سلامة كتابة حلقات العمل بالتزامن مع تجهيزاته.

جدير بالذكر أن مسلسل “جميلة”، الذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج، حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه بموسم رمضان الماضي، حيث عرض على شاشة قنوات الحياة وسي بي سي وأون، وحرصت شاشة CBC، على عرض العمل عبر شاشتها كعرض ثاني له خلال الفترة الماضية.

شارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن و منهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.