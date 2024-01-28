الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عماد رشاد والد شيري عادل في "الوصفة السحرية.. لزواج ناجح"

عماد رشاد
عماد رشاد

أوشك الفنان عماد رشاد على الانتهاء من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح” المقرر عرضه بعد الانتهاء من موسم رمضان المقبل.

وقال عماد، لـ"الدستور"، إنه يجسد دور والد الفنانة شيري عادل ضمن أحداث العمل، معربًا عن سعادته الشديدة للمشاركة في المسلسل الذي يسلط الضوء على قضية مهمة في المجتمع، لافتًا إلى أنه كان يشعر بأن “شيري” ابنته في الحقيقة، متمنيا ان العمل ينال اعجاب الجمهور.

"الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

ويسجل “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح” التجربة الثانية للمخرج خيرى سالم كمخرج في الدراما بعد عمله كمخرج منفذ ومخرج وحدة ثانية في أكثر من أعمال أبرزها الإختيار، حيث يعرض له أولى تجاربه كمخرج، مسلسل "على باب العمارة" على watch it، بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

وتستعد قنوات المتحدة لاستقبال مسلسلات الموسم الشتوى، حيث يتم تصوير عدد من الأعمال حاليًا لعرضها قرببًا أبرزها "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، صفاء الطوخى، وولاء الشريف، و"زينهم" بطولة أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف، و"بينا ميعاد 2" بطولة شيرين رضا وصبرى فواز وبسمة ومدحت صالح وخالد أنور ووفاء صادق.

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