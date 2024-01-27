السبت 27 يناير 2024
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فن

محمد سلامة عن أطفال "إمبراطورية ميم": باخد منهم ملاحظات على السيناريو

جريدة الدستور

يواصل المخرج محمد سلامة تصوير مشاهد مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي، والمقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 المقبل.

وشارك "سلامة" صور من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، برفقة أطفال العمل، وعلق ساخرًا: "قاعد مع الأستاذه باخد ملاحظات على السيناريو وبيرسمولي حركة المشهد، إمبراطورية ميم".

ويظهر الفنان خالد النبوي أب لـ6 أبناء وهم: "نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى".

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان آخر أعمال خالد النبوى فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية.

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