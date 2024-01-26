الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصيات أبطال "حق عرب" لأحمد العوضى

أحمد العوضي
أحمد العوضي

يواصل صناع مسلسل “حق عرب” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي، بشكل مكثف لخوضه السباق الرمضاني المقبل ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

ويظهر “العوضي” بطل العمل بدور “عرب” وهو رجل يقطن في منطقة شعبية ويعمل بمصنع أخشاب، ويتعرض لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، بينما تجسد الفنانة دينا فؤاد التي تجسد دور البطولة النسائية أمام العوضي بدور فتاة شعبية تربطها علاقة عاطفية بـ"عرب".

أما الفنانة وفاء عامر فتجسد دور زوجة صاحب مصنع الأخشاب الذي يجسده الفنان رياض الخولي ويعمل به أحمد العوضي ضمن الأحداث، ويتعرض صاحب المصنع لحادث ويقوم “عرب” بإنقاذه، القصة في إطار اجتماعي شعبي ودراما مليئة بالإثارة والتشويق.

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

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