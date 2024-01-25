الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أمير كرارة يظهر بشكل جديد في "بيت الرفاعي"

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

يواصل أمير كرارة تصوير مشاهد مسلسله الجديد “بيت الرفاعي” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويشاركه البطولة نخبة من الفنانين.

وحرص كرارة على تقديم دور جديد ومختلف ضمن أحداث المسلسل حيث يقدم دور شعبي في اطار تشويقي مليء بالاثارة، حيث يحرص دائمًا على التنويع بادواره وتجسيد شخصيات مختلفة ما بين التراجيدي والكوميدي والدرامي المشوق والصعيدي وغيرهم، لذلك ينتظره الجمهور بلهفة شديدة لمشاهدة عمله الفني الضخم بموسم رمضان 2024، خاصة وانه يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة.

ويصور كرارة مشاهدة بعدة لوكيشنات من ضمنها مدينة الانتاج الاعلامي بالحي الشعبي، ومنطقة نزلة السمان، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال الذي سبق وتعانا معا في مسلسل “ العائدون” وحققا نجاح كبير ونسب مشاهدات عالية، ويكثف المخرج ساعات تصوير العمل سعيا منهم لانهاء كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم أو خلال الاسبوع الأول على أقصى تقدير.

يضم مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

النجم أمير كرارة بيت الرفاعي كرارة السباق الرمضاني مسلسلات رمضان 2024

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