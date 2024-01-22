الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هاني شنودة: الطفل المتوحد "عطية من الله" وده سبب حماسي في تقديم موسيقى "حالة خاصة"

جريدة الدستور

أكد الموسيقار هاني شنودة في تصريحات خاصة لبرنامج "خلاص صحينا" تقديم الإعلامية مارينا المصري على "ميجا FM" أنه تحمس لتأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل "حالة خاصة"، بسبب أن كثير من العائلات تخجل من الطفل المصاب بالتوحد والذي يعتبره عطية من الله يجب على الأسر أن تحتفي به.

وأضاف شنودة أن الطفل المتوحد أرسله الله لنا لكي ندرك أهمية الحياة وعظمتها، لأنهم عباقرة ولديهم ملكات وإمكانيات خاصة. 

كما أفاد الموسيقار هاني شنودة أنه تحمس أيضا للموسيقى التصويرية للمسلسل، رغبة منه في أن تطرح موسيقى "فرقة المصريين" من جديد. مشيرا إلى أن جودة الأغاني تبدو كأنها وليدة اليوم.

وقال هاني شنودة "إن البعض بلغني بأن الفنان عمرو دياب هو من رشحني لعمل الموسيقى التصويرية لمسلسل "حالة خاصة"، وهو فنان جميل وأبن ناس".

وأشاد شنودة خلال البرنامج، بفرقة المصريين والأجواء الرائعة التي عملت فيها، لكن الظروف دائماً ما توقف بعض المشاريع الهامة.

وأفاد أن الطابع الإنساني للموسيقى التصويرية للمسلسل، نجح في الوصول إليها بعد ما وضع صوت مطربة سبرانو تُدعى منه، كآلة من آلات الأوركسترا، لأن الصوت البشري أهم من الآلة. مؤكداً أنه قرر تقديم هذا العمل الفني وبداخله مشاعر إنسانية تجاه موضوع المسلسل.

وأكد الموسيقار الكبير أن الله خلق الفنانين لإسعاد البشر، مشيرًا إلى أنه وجد مباراة عظيمة بين كل الممثلين عندما شاهد المسلسل. كما أشاد بالفنانة غادة عادل والتي أثبتت أنها من أنضج الفنانين حاليا على الساحة.

وأضاف شنودة أن الفنان طه الدسوقي لابد أن يحصل على جائزة الأوسكار، لأنه فنان كوميدي نجح بجدارة في تقديم دور وشخصية صعبة، لافتًا إلى أن طه الدسوقي قدم عمل يشبه ما قام به "جاك لينون" في السينما الأمريكية الفنان الكوميدي، الذي قدم فجأة عمل تراجيدي وحصل على الأوسكار.

أشار هاني شنودة إلى أن فرقة المصريين كانت تتناول قضايا جادة، مؤكدًا أن معظم المنتجين لم يتوقعوا نجاح الفرقة، لكنني كنت أؤمن بنجاحها. 
وقال شنودة خلال البرنامج:" كل ما قدمته في مسيرتي كانت اعمال جادة، فعندما قدمت أغنية زحمة قال لي المنتج الناس طهقانة وأنت تغني للزحمة، لكنها نجحت لأنها جادة".

وأضاف أن الأغنية قد تتسبب في التغيير، بعد 15 يومًا من عرض "زحمة" تسببت في حالة من الانضباط في الشارع.

وأكد الموسيقار هاني شنودة أنه يتوقع أن يغير مسلسل "حالة خاصة" أمور عديدة في الشعب المصري، لافتًا إلى أن الأسرة التي ترزق بطفل متوحد لن يصيبها الخجل مرة آخري.

واختتم حديثه بأن ظهوره في عالم الموسيقى التصويرية من جديد هو حاله خاصة، ولكنه أكد عودته من جديد إذا كان هناك عمل فني جاد يستحق.

ميجا FM الموسيقار الكبير هاني شنودة هاني شنودة الموسيقار حالة خاصة طه دسوقي الأوسكار

مواد متعلقة

"بعتذرلك".. أحمد سعد يكشف موعد طرح أحدث أغنياته على يوتيوب

رئيس "الأعلى للإعلام" يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد نقابة الصحفيين

مسلسلات رمضان 2024.. حلا شيحة داخل كواليس "إمبراطورية ميم"

الأكثر تداولا.. مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني وأبرز أحداثه

بأغنية "هى حياتى" لعمرو دياب.. أميرة هانى تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد

من فيلم "حمص وحلاوة".. حسن شاكوش يطرح أغنية "ست البنات"

مسلسلات رمضان 2024.. أكرم حسني يناقش علاقة الآباء بالأبناء في "بابا جه"

مع قرار اعتزاله.. آخر تصريحات الزعيم عادل إمام عن المنافسة الدرامية الرمضانية

الأكثر قراءة

الإصابة أخطر من المتوقع.. وكيل محمد صلاح يكشف تفاصيل جديدة

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضى (صور)

عدم استقرار.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس غدٍ الثلاثاء (صور)

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ثنائي الأهلي يخططان للهرب من بيراميدز قبل غلق باب القيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس