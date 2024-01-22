هاني شنودة: الطفل المتوحد "عطية من الله" وده سبب حماسي في تقديم موسيقى "حالة خاصة"

أكد الموسيقار هاني شنودة في تصريحات خاصة لبرنامج "خلاص صحينا" تقديم الإعلامية مارينا المصري على "ميجا FM" أنه تحمس لتأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل "حالة خاصة"، بسبب أن كثير من العائلات تخجل من الطفل المصاب بالتوحد والذي يعتبره عطية من الله يجب على الأسر أن تحتفي به.

وأضاف شنودة أن الطفل المتوحد أرسله الله لنا لكي ندرك أهمية الحياة وعظمتها، لأنهم عباقرة ولديهم ملكات وإمكانيات خاصة.

كما أفاد الموسيقار هاني شنودة أنه تحمس أيضا للموسيقى التصويرية للمسلسل، رغبة منه في أن تطرح موسيقى "فرقة المصريين" من جديد. مشيرا إلى أن جودة الأغاني تبدو كأنها وليدة اليوم.

وقال هاني شنودة "إن البعض بلغني بأن الفنان عمرو دياب هو من رشحني لعمل الموسيقى التصويرية لمسلسل "حالة خاصة"، وهو فنان جميل وأبن ناس".

وأشاد شنودة خلال البرنامج، بفرقة المصريين والأجواء الرائعة التي عملت فيها، لكن الظروف دائماً ما توقف بعض المشاريع الهامة.

وأفاد أن الطابع الإنساني للموسيقى التصويرية للمسلسل، نجح في الوصول إليها بعد ما وضع صوت مطربة سبرانو تُدعى منه، كآلة من آلات الأوركسترا، لأن الصوت البشري أهم من الآلة. مؤكداً أنه قرر تقديم هذا العمل الفني وبداخله مشاعر إنسانية تجاه موضوع المسلسل.

وأكد الموسيقار الكبير أن الله خلق الفنانين لإسعاد البشر، مشيرًا إلى أنه وجد مباراة عظيمة بين كل الممثلين عندما شاهد المسلسل. كما أشاد بالفنانة غادة عادل والتي أثبتت أنها من أنضج الفنانين حاليا على الساحة.

وأضاف شنودة أن الفنان طه الدسوقي لابد أن يحصل على جائزة الأوسكار، لأنه فنان كوميدي نجح بجدارة في تقديم دور وشخصية صعبة، لافتًا إلى أن طه الدسوقي قدم عمل يشبه ما قام به "جاك لينون" في السينما الأمريكية الفنان الكوميدي، الذي قدم فجأة عمل تراجيدي وحصل على الأوسكار.

أشار هاني شنودة إلى أن فرقة المصريين كانت تتناول قضايا جادة، مؤكدًا أن معظم المنتجين لم يتوقعوا نجاح الفرقة، لكنني كنت أؤمن بنجاحها.

وقال شنودة خلال البرنامج:" كل ما قدمته في مسيرتي كانت اعمال جادة، فعندما قدمت أغنية زحمة قال لي المنتج الناس طهقانة وأنت تغني للزحمة، لكنها نجحت لأنها جادة".

وأضاف أن الأغنية قد تتسبب في التغيير، بعد 15 يومًا من عرض "زحمة" تسببت في حالة من الانضباط في الشارع.

وأكد الموسيقار هاني شنودة أنه يتوقع أن يغير مسلسل "حالة خاصة" أمور عديدة في الشعب المصري، لافتًا إلى أن الأسرة التي ترزق بطفل متوحد لن يصيبها الخجل مرة آخري.

واختتم حديثه بأن ظهوره في عالم الموسيقى التصويرية من جديد هو حاله خاصة، ولكنه أكد عودته من جديد إذا كان هناك عمل فني جاد يستحق.