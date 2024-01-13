السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هانى شنودة: ربنا خلق الفنانين عشان يسعدوا الناس

هاني شنودة
هاني شنودة

علق الموسيقار هاني شنودة، مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل "حالة خاصة"، العمل الفني الذي شغل السوشيال ميديا الأيام الماضية.

وعبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الخلاصة"، والمُذاع عبر فضائية" المحور"، مساء اليوم السبت، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل، الذي يعتبر أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد.

وأضاف: "ربنا خلق الفنانين عشان يسعدوا الناس، وأتمنى أكون عملت واجبي وأسعدتهم".

وشدد على أهمية الرسالة التي يقدمها المسلسل، مضيفًا أن الشخص المتوحد ربما يكون أذكى من الجميع، ويجب أن يتم التعامل معهم بشكل طبيعي، فبعضهم أذكى من كثيرين، وهم أعضاء نافعون في مجتمعاتهم.

حالة خاصة هاني شنودة الخلاصة watch it

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