السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبد المعز: شهر رجب عظمه الله.. لا ظلم فيه ولا إثم

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، عن فضل شهر رجب المبارك وأنه من الأشهر الحرم. 

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن المؤمن كيس فطن، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، كما أن المؤمن صياد للمنح واللؤلؤ والمرجان والجواهر.

وأضاف، أننا الآن فى شهر رجب وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم، موضحًا أن الأشهر الحرم فيها حرمة لا فيها خصام ولا طلاق ولا ارتكاب آثام ومعاصى ولا ظلم للنفس ببعدها عن طاعة الله ولا ظلم للأشخاص، ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه.

وأشار إلى أن شهر رجب له رحمته، ومكانته وعظمه الله، وقال الله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

رجب الاشهر الحرم دي ام سي لعلهم يفقهون

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