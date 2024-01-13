السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لن يسعد ويهنأ في حياته إلا بها".. رمضان عبد المعز يوضح أهمية السنة النبوية

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

هنأ الشيخ  رمضان عبدالمعز،  الداعية الإسلامي، الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رجب المبارك.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن السنة النبوية سر لا يهنأ الإنسان في حياته ولا تأتيه السعادة إلا باتباعها والالتزام بها.

وأضاف، أن القرآن أشار إلى إن السنة 12 شهرًا، ومنها 4 أشهر حرم ولم يتم ذكرها في القرآن الكريم، مؤكدًا أن السنة النبوية هي التي ذكرتها.

وأوضح، أن التنويريين الذين يصرون على اتباع القرآن فقط وإهمال السنة النبوية يحرمون الناس من نور السنة التي توضح ما جاء بالقرآن، ومن هذه الأمور معرفة الأشهر الحرم.

وأكد، أن السنة النبوية كشفت أن الأشهر الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ورجب الفرد ليس في تتابع معها، مؤكدًا أنه لم يكن من الممكن أن نعرف هذه الأشهر لولا السنة النبوية.

وأشار إلى أن الله تعالى أوضح أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس، مؤكدًا أن من ينكر السنة النبوية لا يؤمن بما جاء في كتاب الله، مؤكدًا أن القرآن الكريم جاء فيه "وما آتاكم الرسول فخذوه".

رمضان عبدالمعز دي ام سي لعلهم يفقهون رجب

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