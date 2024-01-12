سليمان جودة لـ"الشاهد": بناء الجمهورية الجديدة حلم الرئيس السيسي منذ الولاية الأولى

وثق الكاتب الصحفي سليمان جودة، شهاداته عن الشخصية المصرية وحاضر مصر ومستقبلها.

وقال “جودة” خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن أحلام القيادة السياسية واضحة وتم العمل عليها لفترتين رئاسيتين وسوف تستكمل خللاال الفترة الرئاسية الثالثة.

وتابع:"الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم في 2014، كانت لديه أحلام واضحة عمل عليها طوال الفترتين الرئاسيتين الأولى والثانية، إلا أن استكمال مسيرة تحقيق أحلام بناء الجمهورية الجديدة، يحتاج إلى جهد حكوي لتوعية المواطن بأهميته".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.