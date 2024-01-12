الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لحماية إسرائيل.. هل ستستخدم أمريكا الفيتو ضد قرار العدل الدولية؟

الفيتو
الفيتو

علق الباحث السياسي محمد زيدان، على مثول إسرائيل للمحاكمة على جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وقال "زيدان"، في تصريحات تليفزيونية لفضائية "الغد"، مساء اليوم الجمعة، إنه إذا صدر قرار وهو ملزم، ولم تنفذه  إسرائيل، سيتم تحويله إلى مجلس الأمن، وفي هذه الحالة من الصعب أن تستخدم واشنطن الفيتو ضد قرار قضائي لأنه سيسبب لها حرجًا دوليًا وداخل الولايات المتحدة نفسها.

وأضاف أن محكمة العدل الدولية لها ثقل دولي، والمفروض أنها خارج إطار التأثيرات السياسية من أي دولة، رغم  أننا نعلم أن القضاة بطبيعة الأمر كبشر يتأثرون بمزاجهم وتوجههم الشخصي، وكذلك موقف دولهم، ولكن هناك مستندات ووثائق قانونية لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها.

الغد إسرائيل مجلس الأمن الفيتو محكمة العدل الدولية محمد زيدان

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