الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سلوى بكر: تجريم الفلسفة والتنكيل بالفلاسفة أمر ثقافى قديم

سلوي بكر
سلوي بكر

قالت الكاتبة الروائية والناقدة، سلوى بكر، إن المسرح أصبح مكانا نهضم الطعام والترفية فقط. 

 

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تجريم الفلسفة والتنكيل بالفلاسفة الذين حاولوا إعمال العقل أمر ثقافي قديم.

 

وتابعت:" لو اطلعنا على كتب الفلسفة التي تدرس لطلاب قسم الأدبي في المدارس الثانوية يعد شئ بائس جدًا، ولا علاقة له بتربية عقل نقدي قائم علي الشك وليس اليقين، ابن عربي له تعبير جميل بيقول "العلم المستقر هو الجهل المستقر" ونحن لدينا مشكلة حضارية تقف أمام المعاصرة وأنه خلال القرون الوسطي، وهي أنه خلال القرون الوسطي.

 

وتابعت: تفألنا كثيرًا في كل الحقول المعرفية وكل مناحي الحياة وأنجزنا عبر هذا السنوات حضارة عظيمة جدًا ازدهت جدًا خلال القرن الثالث والرابع الهجري، بالتزامن مع التاسع والعاشر الميلادي واستمرت إلى قليلاُ حتي نكبة الاستعمار العثماني، عندما غزي سليم الأول مصر، وتسألنا أسأله كثيرة وتلقينا إجابات عندها كان مجملها إجابات صحيحة وملائمة، لذلك العصر، مما أدي إلى إزدهار حضاري رائع بني عليه بعد ذلك الحضارة الأوربية عبر حلقة الوصل في الأندلس"

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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