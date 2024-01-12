سلوى بكر لـ"الشاهد": لدينا مشكلة حضارية تقف أمام الحداثة أو العصرنة

أكدت الكاتبة الروائية والناقدة، سلوى بكر، أنه لدينا مشكلة حضارية تقف أمام الحداثة أوالعصرنة.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تجريم الفلسفة والتنكيل بالفلاسفة الذين حاولوا إعمال العقل أمر ثقافي قديم.

وتابعت: "التعليم هو الذي يستطيع مواجهة ذلك، وأثروا من خلال التعليم وأنه منذ عدة عقود تعود لما بعد الستينات هيمن الإسلام السياسي على التعليم في مصر بداية من كليات المعلمين "التربية ومدارس المعلمين"، وكان هناك مدارس نتلقى بها المادة الدينية ولم يتعارض الدين مع الحياة طوال تاريخ مصر، وكان معي في المدرسة بنت أخت الشيخ محمود شلتوت، وأبناء مشايخ كثيرين، ومارسن الرياضة وكن غير محجبات، وكنا نمارس الحياة وكان هناك تصاق بين الحياة والدين، وكانت الإخلاق ممتازة".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.