"الزراعة": مشروع الدلتا الجديدة يدعم الأمن الغذائى بمساحة 2.2 مليون فدان

رصد الإعلامي جابر القرموطي، عملية الحصاد في حقول البرتقال في أشجار مزارع النوبارية بمحافظة البحيرة.

وقال المهندس حسام محفوظ، مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس، إن الدولة أنشأت مشروعات متعددة في النوبارية لتطوير عملية الزراعة.

وأضاف أن تطوير طرق الري رفع من إنتاجية محصول البرتقال، موضحًا أن مشروع الدلتا الجديدة يدعم ملف الأمن الغذائي بمساحة 2.2 مليون فدان.

وأشار إلى أن مصر تمتلك أول وأكبر محطة معالجة لمياه الصرف الزراعي في العالم بمعدل 6 ملايين متر مكب يوميًا، موضحًا أن مصر شقت أول نهر صناعي في العالم بطول 122 كيلو مترا.

وأكد المهندس حسام محفوظ، مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، أن ازدهار مزارع الموالح جعل مصر أكبر مصدر للبرتقال في العالم.