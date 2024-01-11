الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أكرم القصاص: أمريكا متهمة معنويًا مع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أكرم القصاص
أكرم القصاص

علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، على مثول الاحتلال الإسرائيلي في قفص الاتهام أمام المحكمة العدل الدولية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن وضع الاحتلال الإسرائيلي في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية خطوة مهمة وجنوب إفريقيا استندت إلى قانون أو اتفاقية تم إقرارها لمحاكمة النازيين في إبادة اليهود، وأنها دولة عانت من التمييز ضد البيض والتعامل مع إسرائيل.

وأضاف أن محكمة العدل الدولية أكملت 75 سنة على تأسيسها ومعاناة الفلسطينيين من الاحتلال تقريبا نفس العمر، موضحا أن أهمية الدعوة في أن إسرائيل وافقت لأول مرة أنها تقف أمام الاتهامات وهي موقعة على الاتفاقية وأصبحت ملتزمة بالوقوف، مؤكدًا أن كل التحليلات ترى أن الأمر خطير وإسرائيل تعمل الإبادة الجماعية بشكل كبير.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية داعمة لما تفعله إسرائيل وإدانة إسرائيل فيها إدانة لأمريكا وهي تقف في القفص معنويًا مع دولة الاحتلال، كما أن هناك مواقف مزدوجة لدول كبرى مثل المملكة المتحدة التي تدين التصفية العرقية في ميانمار وتتجاهل فلسطين والتصفية في غزة.

أكرم القصاص دي ام سي اليوم الإحتلال الإسرائيلي المحكمة العدل الدولية

مواد متعلقة

"قدوتي الأولى ونبراس دربي".. محمود الشحات أنور يرثي والده بكلمات مؤثرة

أستاذ علوم سياسية: دعم دولى لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

دلالات زيارة رئيس الوزراء لميناء العين السخنة

كاتب صحفى: مصر حريصة على تعميق المنتج المحلى وتصديره لجذب الاستثمارات

سلوى بكر لـ"الشاهد": معظم المبدعين كانوا ينتمون لليسار لكنهم حملوا مشكلات الماضى

سلوى بكر لـ"الشاهد": المعارف والخبرات تُمكن الإنسان من إدارة حياته

سلوى بكر لـ"الشاهد": لدينا مشكلة أمية تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعى

وئام عثمان: الجهود المصرية المكثفة خففت من معاناة أهالى غزة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

"من فلسطين الحرة إلى فخر الأمة".. الأهلى يعلن تفاصيل تعاقده مع وسام أبوعلى

ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟