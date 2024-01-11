أكرم القصاص: أمريكا متهمة معنويًا مع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، على مثول الاحتلال الإسرائيلي في قفص الاتهام أمام المحكمة العدل الدولية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن وضع الاحتلال الإسرائيلي في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية خطوة مهمة وجنوب إفريقيا استندت إلى قانون أو اتفاقية تم إقرارها لمحاكمة النازيين في إبادة اليهود، وأنها دولة عانت من التمييز ضد البيض والتعامل مع إسرائيل.

وأضاف أن محكمة العدل الدولية أكملت 75 سنة على تأسيسها ومعاناة الفلسطينيين من الاحتلال تقريبا نفس العمر، موضحا أن أهمية الدعوة في أن إسرائيل وافقت لأول مرة أنها تقف أمام الاتهامات وهي موقعة على الاتفاقية وأصبحت ملتزمة بالوقوف، مؤكدًا أن كل التحليلات ترى أن الأمر خطير وإسرائيل تعمل الإبادة الجماعية بشكل كبير.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية داعمة لما تفعله إسرائيل وإدانة إسرائيل فيها إدانة لأمريكا وهي تقف في القفص معنويًا مع دولة الاحتلال، كما أن هناك مواقف مزدوجة لدول كبرى مثل المملكة المتحدة التي تدين التصفية العرقية في ميانمار وتتجاهل فلسطين والتصفية في غزة.