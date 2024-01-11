أوضح الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، دلالات زيارة رئيس الوزراء لميناء العين السخنة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اليوم للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس يأتي في إطار الوقوف علي معدلات الانتاج في المنطقة الاقتصادية.

وأضاف أن هذه المنطقة بها استثمارات تزيد عن 6 مليارات دولار فضلًا عن مصادر انتاج مختلفة من الزجاج والسيلكون والشرائح الالكترونية، موضحًا أنها من المناطق الواعدة في زيادة الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن ميناء السويس والعين السخنة لابد أن يكون على نفس المستوى فيما يتعلق بعمليات التصدير واستيراد المواد الخام، ولذلك هناك إعادة تأهيل كام لميناء السخنة في هذه المنطقة.